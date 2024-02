Karneval im Dauerregen Jeck im Rän – Köln feiert Weiberfastnacht

Der Straßenkarneval hat begonnen. Es ist der erste von sechs Tagen, in denen im Rheinland gefeiert, getanzt und gebützt wird. Das ganz junge Partyvolk zieht es in Köln vor allem ins „Kwartier Latäng“, das Studentenviertel. Schon vor 11.11 Uhr drängen sich Piraten, Mönche und Hippie-Mädchen vor den Zugängen ins Viertel. Und doch ist es auch hier am Donnerstag nicht so voll wie zuletzt am 11.11. Die Ausweichfläche auf den Uni-Wiesen, auf der bis zu 50.000 Menschen feiern und tanzen können, ist nicht annähernd ausgelastet. Auch das Straßenfest „Open Ring“ am Hohenstaufenring, erstmals veranstaltet von einer großen Kölner Karnevalsgesellschaft, zieht nicht die Massen an. In den Kneipen in der Schaafenstraße, wo vor allem die queere Community feiert, ist es dagegen voll wie eh und je. Pünktlich um 12.05 Uhr wird hier das „Kein Kölsch für Nazis“ von Querbeat, Lugatti & Nine und Brings gespielt. Viele Kölsch-Kneipen hatten das vereinbart, um gemeinsam ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Mit steigendem Alkoholpegel kippt am Nachmittag im Zülpicher Viertel mancherorts die Stimmung und die Polizei, die mit mehr als 1000 Beamten im Einsatz ist, muss auch mal eingreifen. Größere Zwischenfälle gibt es zunächst aber nicht.