Karneval im Dauerregen Jeck im Rän – Köln feiert Weiberfastnacht

In den Gassen der Kölner Altstadt kleben nasse Konfetti auf dem Kopfsteinpflaster. Vor den Kneipen drücken sich am späten Donnerstagvormittag völlig durchnässte Jecke unter dem Schutz der Markisen aneinander. Eine Frauengruppe, verkleidet als Weingummis, kichert und singt: „Petrus muss ne Kölsche sin“. In diesem Jahr hat Petrus die Karnevalshochburg offenbar nicht auf der Agenda: Es schüttet in Strömen. Und wer kann, schlüpft in eine Kneipe und bleibt einfach dort.