Wegen Trockenheit NRW-Landwirte steigen vermehrt auf Roggen um

In Nordrhein-Westfalen wurde in den vergangenen Jahren immer mehr Roggen angebaut. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch veröffentlicht hat. Demnach lag die Anbaufläche für Roggen im vergangenen Jahr bei 44 500 Hektar. Das sind im Langzeitvergleich zu 2010 knapp 177 Prozent mehr. Im Vergleich dazu sank die Anbaufläche für Weizen seitdem um mehr als 13 Prozent. Dennoch blieb Weizen mit 248 900 Hektar das anbaustärkste Getreide.