Winter in NRW Wegen Schnee – Schulen verzichten auf Präsenzunterricht

Im Märkischen Kreis, im Hochsauerlandkreis, im Kreis Olpe und im Kreis Siegen-Wittgenstein findet wegen des zu erwartenden Schneefalls am Mittwoch kein Präsenzunterricht an den Schulen statt, wie die Bezirksregierung Arnsberg mitteilte. Nach Informationen der Bezirksregierung Köln wird es auch in folgenden Städten und Kreisen keinen Präsenzunterricht geben: Aachen (auch Städteregion), Bonn, Kreis Düren, Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg, Oberbergischer Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis und Rhein-Sieg-Kreis. In Köln und Leverkusen sollten die Schulleitungen selbst entscheiden, ob der Präsenzbetrieb ausgesetzt wird.