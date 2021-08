2000 Menschen von Evakuierung betroffen : Experten sprengen Eisenbahnbrücke im Kreis Euskirchen

Euskirchen Eine stark vom Hochwasser beschädigte Eisenbahnbrücke zwischen Bad Münstereifel und Euskirchen ist am Sonntag gesprengt worden. Zwei Detonationen waren notwendig, um die Reste der Brücke zu beseitigen.

Das teilte eine Sprecherin der Stadt Bad Münstereifel am Sonntag mit. Schließlich konnte die Evakuierung umliegender Gebäude aber aufgehoben werden.

Die Arbeiten hatten sich demnach verzögert, weil nach der ersten Sprengung mehrere Menschen in das Evakuierungsgebiet zurückgekehrt waren. „Wir mussten Trupps der Polizei und der Bundeswehr noch einmal in die Ortsteile schicken, damit sie von Tür zu Tür gehen. Das dauert natürlich“, so die Sprecherin.