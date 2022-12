Das können Kunden in NRW erwarten Ihre Rechte bei Flugausfällen und verspäteten Zügen wegen Glatteis

Am schnellsten erhalte man die Erstattung, wenn man das ausgefüllte Fahrgastrechte-Formular mit dem Antrag auf Entschädigung mitsamt der Bestätigung des Zugpersonals im Reisezentrum am Bahnhof abgibt, rät die Stiftung Warentest. Das Formular kann man auch per Post an das Servicecenter Fahrgastrechte der Bahn in Frankfurt schicken.