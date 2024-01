Dünger auf den Feldern NRW-OVG verhandelt Klage der Umwelthilfe gegen den Bund

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht beschäftigt sich am Donnerstag (25.1.) mit einem seit Jahrzehnten schwelenden Streit. Die Richter in Münster verhandeln eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) aus dem Jahr 2018. Dabei geht es um den Schutz von Gewässern und Grundwasser vor zu viel Düngemitteln in der Landwirtschaft.