Pyrotechnikhersteller Weco Jan Delay kritisiert sexistische Sprüche in Silvester-Knallbonbons

Freude und Bedauern liegen bei Weco an diesen Tagen ziemlich eng beieinander. Freude über einen wohl historisch starken Absatz ihrer Silvesterangebote, Bedauern über blöde Sprüche in Knallbonbons und zweckentfremdete Pyrotechnik von Chaoten in der Silvesternacht. Ein Post des Hamburger Sängers und Musikers Jan Delay auf Twitter hat eine heftige Diskussion über Sprüche und Witze in Knallbonbons der Weco Pyrotechnische Fabrik GmbH in Eitorf ausgelöst. Er sei „sprachlos“ gewesen als die kleine Tochter des Gastgebers „Witze“ aus den Knallbonbons vorgelesen habe, schrieb er: „Was für eine frauenverachtende Scheisse ist das bitte?? für Kinder ab 3?? Happy 1953.“ Auf den geposteten Fotos sind Scherze über Frauenparkplätze und häusliche Gewalt zu lesen – beigelegt in Knallbonbons, wie sie als Partydekoration an einem Silvestertisch üblich sind. Der Post, der 619.429 Mal angezeigt und fast 800 Mal von anderen Nutzern geteilt wurde, wird heftig kommentiert.