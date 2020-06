Sonne, Regen und Gewitter : Wechselhaftes Feiertagswetter in NRW erwartet

Hinter einer Sonnenblume auf einem Feld ist der Himmel mit dunklen Wolken zugezogen. (Symbolbild) Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Offenbach An Fronleichnam und am Wochenende wird es durchwachsen, Regen und Sonne wechseln sich ab. Die besten Tage für Spaziergänge unter freiem Himmel sind Freitag und Samstag. Am Sonntag könnte es Starkregen und Gewitter geben.

Das Feiertagswetter in Nordrhein-Westfalen wird wechselhaft. An Fronleichnam wird es bewölkt, auch einzelne Schauer sind möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf lockere es auf, es könne aber weiter zu Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad.

Am Brückentag wird es hingegen sonnig und warm. Bei Werten zwischen 26 und 29 Grad bleibt es demnach trocken. Auch am Samstag soll bei gleichbleibenden Temperaturen zunächst verbreitet die Sonne scheinen. Im Tagesverlauf sind den DWD-Meteorologen zufolge aber auch Gewitter mit Starkregen möglich.

