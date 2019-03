Öffentliche Kinderstube: Webcam zeigt brütende Wanderfalken am Aachener Dom

Aachen Am Aachener Doms brütet ein Wanderfalkenpärchen. Über eine Webcam kann jeder mitverfolgen, was sich im Horst tut. Schlüpfen soll der Vogelnachwuchs im April.

Willkommene Gäste hoch oben im Dachgestühl des Aachener Doms: Zum dritten Mal brütet ein Wanderfalkenpärchen im Westturm. Vier Eier wurden im Falkenhorst im Westturm des Doms gesichtet, wie das Domkapitel am Montag mitteilte. Über eine Webcam können Naturfreunde mit verfolgen, was sich in den nächsten Wochen im Horst so tut.