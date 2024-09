Musikevent „We are the world“ – Gospel-Festival in Essen eröffnet

An dem Festival an zahlreichen Standorten in der Ruhrgebietsstadt nehmen bis zum Sonntag Sänger von 200 Chören teil. Geplant sind 130 Stunden Bühnenprogramm bei 90 Veranstaltungen. Das Motto lautet „Welcome to Paradise“. Zu den vielen Konzerten zum Mitsingen, Mitschwingen oder einfach nur Zuhören werden von Freitagabend bis Sonntag mehr als 50.000 Besucher erwartet.