WDR2-„Weihnachtswunder“ Moderatoren-Quartett bricht bei Bekanntgabe der Spendensumme in Tränen aus

108 Stunden hatten sich die Radiomacher von WDR2 vorgenommen, 108 Stunden Radio sind es dann auch geworden. Das „Weihnachtswunder“ des Radiosenders ist am „ Donnerstagabend mit einem großen Finale beendet worden. Tag und Nacht hatten die Moderatoren Steffi Neu, Thomas Bug, Sabine Heinrich und Jan-Malte Andresen aus dem Glashaus in der Dortmunder Innenstadt gesendet, um Spenden für Projekte des Hilfswerks „Aktion Deutschland Hilft“ zu sammeln. Stars wie Sarah Connor, Revolverheld und Co. gaben sich die Klinke in die Hand, spielten Mini-Konzerte.