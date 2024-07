Dreharbeiten gestartet Das ist der neue Skipper bei „Lecker an Bord“

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Personalienwechsel am Steuer des Kahns: Das übernimmt in diesem Sommer Skipper Kai Linnenbrügger. Der gebürtige Bielefelder betreibt seit mehr als 20 Jahren eine Segelschule in Lemmer und ist Seenotretter auf dem Ijsselmeer. 2012 ist er mit seiner Familie nach Friesland gezogen. Bereits im vergangenen Jahr gab es um den Weggang des beliebten Skippers Heinz-Dieter Fröse viel Unmut bei den Zuschauern. Der Kult-Skipper wurde damals durch Skipperin Mia Licht ersetzt. Nicht wenige kündigten damals an, die Serie deswegen nicht mehr gucken zu wollen.