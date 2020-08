Unfall in Wattenscheid : Radfahrerin prallt gegen Straßenbahn und wird lebensgefährlich verletzt

Wattenscheid Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend eine 38 Jahre alte Frau auf ihrem Fahrrad mit einer entgegenkommenden Straßenbahn kollidiert.

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist am Mittwochabend in Wattenscheid eine Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die 38-Jährige sei in entgegengesetzter Richtung zu der Straßenbahn gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit.