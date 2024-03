Polizei im Großeinsatz Verdächtige Gegenstände in Bochumer Bankfiliale gefunden

Wegen einer unklaren Gefahrenlage in einer Sparkassen-Filiale in Bochum hat die Polizei die Fußgängerzone im Zentrum des Stadtbezirks Wattenscheid teilweise abgesperrt. In der von der Polizei weiträumig abgesperrten Sparkasse an der Oststraße sind nach Angaben der Einsatzkräfte zwei Gegenstände gefunden worden. Sie würden „derzeit von Spezialisten des LKA untersucht“, schrieb die Polizei am Dienstag bei X (früher Twitter).