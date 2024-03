Verdächtige Gegenstände in Bankfiliale Polizei meldet Festnahme nach Großeinsatz in Bochum

Wegen zwei verdächtiger Gegenstände in einer Bankfiliale hat die Polizei in Bochum eine Einkaufsstraße abgesperrt und mehrere Geschäfte geräumt. Es gebe eine unklare Gefahrenlage an der Sparkassen-Filiale im Zentrum des Stadtbezirks Wattenscheid, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die verdächtigen Gegenstände würden „von Spezialisten des LKA untersucht“. Eine Person sei festgenommen worden. Man nehme die Lage ernst. „Die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort.“