Wasserverband meldet : Rurtalsperre läuft „mit geringer Dynamik“ über

In der Nähe von Rurich steigt der Pegel am späten Donnerstagabend. Foto: Ruth Klapproth

Düren Die Zuflüsse zu dem Wasserreservoir hatten sich zuvor reduziert. Inzwischen läuft die Rurtalsperre über. In Orten im Unterlauf der Rur ist mit mehreren Stunden Zeitverzögerung mit Überschwemmungen zu rechnen.

Die Rurtalsperre läuft infolge der immensen Regenmengen nun über. Der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) teilte in der Nacht mit, dass die Talsperre seit 23.50 Uhr „mit einer geringen Dynamik“ überläuft. Zunächst hatte der Verband damit bereits gegen 20 Uhr gerechnet. Die Zuflüsse zu den Talsperren hätten sich aber in den vergangenen Stunden „erfreulich reduziert“. Zuvor war laut Verband bereits die Urfttalsperre übergelaufen, die der Rurtalsperre vorgelagert ist. Dadurch füllte sich letztere schneller.

Also Folge des Übrlaufens sei mit Überschwemmungen im Unterlauf der Rur zu rechnen. Überflutungen von Kellern und Häusern seien zu erwarten. Der Kreis Düren hatte bereits vor der Gefahr von Überflutungen in den Städten Heimbach, Nideggen und der Gemeinde Kreuzau gewarnt.

Am frühen Freitagmorgen twitterte der Kreis, der Pegel-Anstieg der Rur könnte sich etwa drei Stunden nach dem Überlauf bemerkbar machen, in Düren nach etwa vier und in Jülich nach sechs bis sieben Stunden.