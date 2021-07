Folgen der Hochwasserlage : Dämme von Talsperren unter Druck

Noch Ende vergangenen Jahres waren die Talsperren, wie hier die Wupper-Talsperre leer. Nach den heftigen Niederschlägen sind die Talsperren voll, die Wupper-Talsperre ist in der Nacht sogar übergelaufen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Gestern lief nach den heftigen Regenfällen die Bevertalsperre im Oberbergischen Kreis über, auch die Wupper-Talsperre konnte die Wassermassen in der Nacht nicht mehr aufnehmen. Doch wie passiert so etwas? Und wie belastet sind die Sperren aktuell?

Die starken Unwetter und heftigen Regenfälle der letzten Tage haben nicht nur viele Städte überspült, sondern auch einige Talsperren an ihre Belastungsgrenze gebracht. Im Kreis Euskirchen drohte in der Nacht zum Donnerstag der Damm der Steinbachtalsperre zu brechen. Laut der Feuerwehr Euskirchen konnte das Wasser aber abgepumpt werden. Kritisch war die Lage zeitweise auch an der Bevertalsperre und der Wupper-Talsperre. Georg Wulf vom Wupperverband spricht von nie da gewesenen Ereignissen. Ortschaften unterhalb der Sperren mussten evakuiert werden. Aktuell fließe das Wasser kontrolliert ab, die Pegelstände fielen leicht, so Wulf.

Auch im Bergischen gab es Probleme. Die Aggertalsperre bei Gummersbach musste am Mittwoch abgesperrt werden, so dass kein Wasser von dort an die unten liegenden Gewässer mehr abgegeben wurde, um diese nicht zusätzlich zu den überdurchschnittlich hohen Niederschlägen zu belasten. Auch konnte sie so das Wasser der überlaufenden Genkeltalsperre aufnehmen. Das meldete der Aggerverband am Donnerstag.

„Unsere Talsperren sind kurz vor ihrem maximalen Fassungsvermögen, im Prinzip sind alle voll“, sagt auch Britta Balt, Sprecherin des Ruhrverbandes. Die Talsperren seien ungewöhnlich schnell vollgelaufen, teilweise war die eindringende Wassermenge doppelt so groß wie die Abflussmenge. Auch die Möhnetalsperre sei fast voll, die Biggetalsperre könne „jede Minute an ihre Kapazitätsgrenze kommen“.

Doch was bedeutet das genau? Dazu, so Balt, sei erst einmal wichtig zu wissen, wozu eine Talsperre überhaupt gebaut werde. „Sie erfüllt nämlich unterschiedliche Zwecke. Hier bei uns an der Ruhr sind Talsperren hauptsächlich zur Bereitstellung der Mindestwasserführung da, aber auch wichtig zur Energiegewinnung durch Wasserkraft“, so Balt. Eine Talsperre hält also Wasser zurück, um in niederschlagsarmen Zeiten der Austrocknung entgegenzuwirken. „Das wirkt jetzt im Moment natürlich nicht wie das größte Problem, aber vor allem in den letzten drei Trockenjahren war das entscheidend“, sagt sie.

Nach diesen Zwecken richtet sich dann auch die Planung. „Man sucht dann einen möglichst tiefen Talquerschnitt, vorzugsweise an einem Ort, an dem es viel regnet“, sagt Balt. Das ist zum Beispiel im Sauerland der Fall, wo sich von Westen her zum ersten Mal Niederschlag am Mittelgebirge bricht. Dort wird dann, je nach Talhöhe und der benötigten Betriebseinrichtungen, eine Sperre errichtet. „Einbezogen dabei werden auch die Hochwasserstände der letzten 100, 1000 und 10.000 Jahre“, so Balt. Die neueste Talsperre des Ruhrverbandes ist jedoch aus den 1960er Jahren, die möglichen Auswirkungen des Klimawandels konnten also nicht berücksichtigt werden.