Wasser-Risiko-Check für viele NRW-Städte Wie hochwassergefährdet ist meine Wohnung oder mein Haus?

Die tragische Flut im Ahrtal hat es gezeigt, räumlich begrenztere Hochwasser in NRW-Städten wie zum Beispiel 2017 in Köln ebenso: Hochwasser wird immer mehr zu einer Gefahr für die Menschen in Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Neben einer Bekämpfung der Ursachen und städtebaulichen Vorkehrungen können auch individuelle Maßnahmen an Gebäuden viel dazu beitragen, bei Hochwasserlagen die Schäden zu begrenzen. Die Stadtentwässerungsbetriebe (Steb) Köln haben dafür schon vor drei Jahren ein Online-Tool entwickelt, das bei der Orientierung helfen soll: der kostenlose Wasser-Risiko-Check. Jetzt ist er dank kommunaler Kooperationen auch für andere Städte verfügbar, nämlich Bergisch Gladbach, Bornheim, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr und Troisdorf.