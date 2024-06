Apparat vor Obi-Baumarkt In Bonn gibt es jetzt eine Waschanlage für Hunde

Es gibt eine Sache bei Hunden, die funktioniert immer todsicher und ganz ohne Leckerli: Wenn sie nass sind, schütteln sie sich. Meistens da, wo sich feuchteempfindliche Gegenstände befinden. Handys, Seidentapete oder die gerade frisch gebackene Torte auf dem Kommödchen, die so ihren feuchten Hundesegen bekommt. Wer als Frauchen oder Herrchen den Schütteleffekt samt sauberem Hund nicht in Kombination mit einem im Chaos versunkenen Bad haben möchte, kann sein liebstes Tier in Bonn neuerdings außer Haus waschen, föhnen und dann gehen.