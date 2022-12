Wie man sich bei Feuer richtig verhält „Der beste Brand ist der, der gar nicht erst entsteht“

Tausende Schäden entstehen jedes Jahr in der Adventszeit in Deutschland, verursacht durch Kerzen am Adventskranz oder am Weihnachtsbaum. Kai Kuklinski ist Vertriebsvorstand beim Kölner Versicherungskonzern AXA. Der 53-Jährige lebt in Ratingen und ist seit 35 Jahren ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Das Thema Sicherheit liegt ihm deshalb gleich doppelt am Herzen – aus Versicherungs- als auch aus Feuerwehrsicht.