Nach Razzia in vier Bundesländern : Was über die rechtsextremistische Gruppierung Wolfsbrigade bekannt ist

Düsseldorf Die Bundesanwaltschaft hat in vier Bundesländern, darunter NRW, Wohnungen durchsucht. Sechs Menschen stehen im Verdacht, Mitglieder der Gruppierung „Wolfsbrigade“ und einer bewaffneten Untergruppe zu sein. Was weiß man über sie?

Die Bilder der Demonstrationen in Köthen, Sachsen-Anhalt, im September 2018 dürften viele noch vor Augen haben. An mehreren Tagen kamen teils tausende rechte Demonstranten unter anderem aus der AfD, Pegida und auch rechtsextremistischen Gruppierungen zusammen. Hintergrund war der Tod eines 22-Jährigen, der im Streit mit zwei afghanischen Staatsbürgern ums Leben gekommen ist. „Bei der Wolfsbrigade handelt es sich um einen neonazistische Gruppierung, die vor allem bei den Demonstrationen 2018 in Köthen öffentlich in Erscheinung getreten ist“, sagt David Begrich, Experte für Rechtsextremismus bei Miteinander e.V in Sachsen-Anhalt. „Außerdem wissen wir, dass sie an einer Reihe von Sachbeschädigungen und Propagandadelikten beteiligt waren.“