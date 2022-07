Fünf Menschen würden außerdem noch vermisst, sagte die Polizeisprecherin. Außerdem: "Wir haben Kontakt zu zwei Personen in den Trümmern und versuchen sie zu retten", sagte die Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Wie es ihnen gesundheitlich gehe, könne sie nicht sagen. Insgesamt seien in dem Wohnhaus in Hemer sechs Personen behördlich als Bewohner gemeldet, acht würden dort leben.