Service : Was tun, wenn Personalausweis oder Bankkarte verloren gegangen sind?

Düsseldorf Viele Betroffene der Hochwasserkatastrophe haben auch ihre persönlichen Dokumente verloren. Wie kommen sie schnell wieder an einen Pass, eine Krankenversicherungs- oder Bankkarte? Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengetragen.

Den endgültigen Ausweis bekommt man in der Regel innerhalb von drei Wochen. Dieser ist kostenpflichtig, es kann aber in begründeten Einzelfällen von einer Gebührenerhebung absehen werden. Auch die Stadt Wuppertal übernimmt bei Flutopfern die Gebühren ganz. „Wer dringend einen Reisepass für das Ausland braucht, muss eine Buchungsbestätigung vorzeigen, um die Dringlichkeit für einen schnelle Ausstellung zu zeigen“, rät ein Mitarbeiter des Bürgeramts Hagen .

Versicherte werden in den betroffenen Regionen in akuten Fällen auch ohne Gesundheitskarte versorgt. Falls doch ein Nachweis benötigt wird, kann ein Abrechnungsschein Abhilfe schaffen. Dieser kann telefonisch oder persönlich bei der Krankenkasse beantragt werden, diese schickt ihn an die zuständige Arztpraxis. Die Identität wird telefonisch oder persönlich mit Fragen zu persönlichen Daten festgestellt. Das gilt auch für die Beantragung einer neuen elektronischen Gesundheitskarte. Diese kann der Versicherte in etwa einer Woche erhalten. Notwendige Hilfs- und Arzneimittel sollen sich Patienten von ihrem Arzt verschreiben lassen, empfiehlt die Techniker Krankenkasse. Wenn die Arztpraxis nicht erreichbar ist, dann hilft der ärztliche Notdienst unter der Rufnummer 116 117 weiter.