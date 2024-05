Nach Fällen Arian und Helin Was tun, wenn das Kind vermisst wird?

Die Such nach dem sechsjährigen Arian in Bremervörde geht weiter. Bereits am 22. April war er wohl weggelaufen, auch wegen seines Autismus gestaltet sich die Suche schwierig. Gut ausgegangen ist hingegen ein Fall in Köln. Die dreijährige Helin war mitsamt ihres Dreirades in einem Park abhanden gekommen. Sie wurde nach zwölf Stunden bei einem Rentner gefunden, der angab, das Kind für seine Enkelin gehalten zu haben.