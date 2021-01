Wanzenplage : Warum es zurzeit so viele Wanzen gibt

Stinkwanzen in der Wohnung – das klingt schlimmer, als es tatsächlich ist. Karl-Heinz Jelinek vom Naturschutzbund (Nabu) erklärt, was man auf keinen Fall tun sollte, um die Insekten loszuwerden.

Stinkwanzen mögen es warm. Die ausgewachsenen Insekten überwintern in Felsritzen, dazu gehören auch Hauswände. Sinken die Temperaturen unter zehn Grad, versuchen sie, tiefer in die Ritze zu dringen und gelangen so in die Wohnung. Auch durch Rolladenkästen und offene Fenster können sie hereinkrabbeln. Im Warmen angekommen, kriechen sie an den Innenwänden entlang und schwirren zwischendurch durch die Zimmer.