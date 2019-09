Schulnoten : Was ist das Einser-Abitur noch wert?

Einserabitur RR. Foto: FOTOS: JANA BAUCH, ANDREAS ENDERMANN (3), HHU/IVO MAYR

Eine Umfrage in den Bundesländern hat ergeben, dass die Anzahl der Einser-Abiturienten nicht nur von Land zu Land sehr unterschiedlich ist. Sie ist in ganz Deutschland in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen. Wir haben Menschen aus der Praxis dazu befragt.

Was denken sie von den Schulabsolventen und wie nehmen sie die Veränderung wahr?

Ulla Backes

Ausbildungsleiterin der IHK Düsseldorf

„Bildung ist entscheidend für die Innovationskraft und damit für die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft. Die Abiturienten, die jetzt in die Ausbildung und damit ins Berufsleben starten, sind selbstbewusst und aufgeschlossen. Sie sind begeisterungsfähig und können auch mit ihrem Wissen über soziale Medien neue Impulse ins Unternehmen bringen. Insgesamt beobachte ich zudem ein größeres Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge bei den Jugendlichen. Die Ausbildungsunternehmen benötigen aussagekräftige Vor- und Abschlusszeugnisse, um einen ersten Eindruck über das Leistungsvermögen der jungen Menschen zu erhalten. Wenn die Zeugnisse dies nicht leisten, dann ermitteln Unternehmen die Basiskompetenzen der Jugendlichen mit eigenen Diagnostiksystemen oder führen intensive Auswahlgespräche durch.“

Professor Christoph J. Börner

Prorektor für Studienqualität und Personalmanagement an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

„Der steigende Anteil der Abiturientinnen und Abiturienten mit einer eins vor dem Komma hat für Studium und Lehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf keine gravierenden Auswirkungen. Man könnte bei besseren Abi-Noten im Durchschnitt „bessere“ Studierende erwarten. Das ist aber nicht der Fall: Heutige Studienanfänger sind weder „schlauer“ noch „dümmer“ als die Generationen zuvor. Gewisse Defizite der Studierenden im Verständnis komplexer Texte und bei mathematischen Grundlagen werden durchaus von den Professorinnen und Professoren berichtet, hängen aber nicht erkennbar mit der Abi-Note zusammen.“

Klaus Gröhler

pensionierter Gymnasiallehrer aus Mönchengladbach

„Zu meiner Zeit war die Qualität an den Schulen höher. Damals gab es auch nicht so viele Abiturienten. Ich glaube, dass da heute nicht mehr so genau draufgeschaut wird. Ich bin dafür, dass auch jeder Einser-Schüler an der Universität eine Aufnahmeprüfung ablegen muss. Sonst brechen viele ab, weil sie merken, dass das Studium nichts für sie ist. Noten sagen da gar nicht so viel aus. Ich habe ehemalige Schüler, die haben ihr Abi mit 2,5 gemacht und sind dennoch gute Ärzte geworden. Am besten fände ich eh ein Zentralabitur. Es kann ja nicht angehen, wenn es in Thüringen doppelt so viele Abiturienten gibt wie in Schleswig-Holstein. Die sind da im Norden ja nicht alle dümmer. Das muss einheitlicher werden, damit nicht jedes Land sein eigenes Süppchen kocht. Eine bundesweite Lösung wäre da viel besser.“

Christopher Baczyk

Abiturient aus Düsseldorf

„Ich habe dieses Jahr Abitur gemacht, meine Schnitt liegt bei 1,6. Über die gute Note habe ich mich natürlich gefreut, denn ich habe damit die Aufnahme in einen zulassungsbeschränkten Studiengang geschafft. Darauf angelegt habe ich es allerdings nicht – es fiel mir immer relativ leicht, Noten im Bereich Zwei plus und Eins minus zu bekommen. Ich hatte auch gar nicht viel Zeit zum Lernen, denn unter der Woche mache ich viel Sport. Für die erste Abi-Klausur habe ich zwei Wochen lang gelernt. In meinem engeren Umkreis haben drei oder vier von zehn Freunden einen Einser-Schnitt. Das mit den guten Noten ist so eine Sache. Ich glaube, dass man in der Oberstufe relativ viel über die mündliche Beteiligung am Unterricht erreichen kann, die bestimmt immerhin 50 Prozent der Zeugnisnote. Wer im Schriftlichen nicht so fit ist, muss sich also nur gut präsentieren. Was mir aufgefallen ist: Nur sehr wenige von meinen Abi-Kollegen haben so wie ich entschieden, direkt studieren zu gehen. Die meisten aus meiner Stufe wollen erstmal ins Ausland.“

Rosemarie Bender

Psychologin bei der Evoloag Beratungsgesellschaft

„Zu mir kommen junge Menschen, die nach der Schule vollkommen orientierungslos sind. Die große Probleme haben, mit den Anforderungen im Arbeitsleben zurechtzukommen. Das liegt meiner Meinung auch daran, dass sich die Jugendlichen nicht mehr wirklich ausprobieren. Wir haben früher auch mal nach links und rechts geschaut, uns aufgelehnt. Heute stehen die Eltern im Mittelpunkt und das, was sie von ihren Kindern erwarten. Die sagen ihnen, sie müssen gute Noten schreiben. Sonst haben sie im Berufsleben keine Chance. Das erzeugt einen ungeheuren Druck und es bleibt keine Zeit, um wirklich zu sich selbst zu finden. Die Abiturienten gehen dann an die Universitäten, starten in ihren Beruf, und wissen eigentlich noch gar nicht was sie wollen. Außerdem fehlt ihnen völlig die Leichtigkeit des Seins. Am Ende finden sie sich in der echten Welt nicht mehr zurecht. Mir bereitet das Sorgen.“