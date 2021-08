Start ins neue Schuljahr : Was Eltern zum Schulanfang wissen müssen

Ab kommender Woche lernen i-Dötzchen die Schule kennen. Für sie und ihre Eltern ist das eine Umstellung. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf In NRW beginnt ab kommender Woche wieder die Schule, rund 166.000 Kinder werden eingeschult. Was sich für sie und ihre Eltern in diesem neuen Lebensabschnitt ändert.

Der erste Schultag ist meistens ein Tag zwischen Aufregung und Vorfreude. Für die Erstklässler ist alles neu, aber auch für die Eltern verändert sich vieles. Dabei gibt es ein paar Dinge zu beachten, damit der Start in den „Ernst des Lebens“ ein gelungener wird – für die Eltern wie für die i-Dötzchen.

Corona Die Pandemie hat auch in diesem Schuljahr Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Bereits Ende Juni verkündete Schulministerin Yvonne Gebauer, dass das Schuljahr 2021/22 in voller Präsenz starten wird. Auch Einschulungsfeiern sind wieder möglich. Beibehalten werden aber Hygienemaßnahmen, auch die grundsätzliche Maskenpflicht, auch am Platz, bleibt bestehen. Im Außenbereich, also zum Beispiel auf dem Pausenhof, darf die Maske aber abgenommen werden. Außerdem wird zweimal pro Woche getestet, an Grund- und Förderschulen mit Lollitests, an weiterführenden Schulen mit Antigen-Selbsttests. Da es bisher noch keine Corona-Impfstoffe gibt, die für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen sind, spielt eine Impfung für Grundschüler in der Regel derzeit keine Rolle. Für nachweislich Geimpfte entfiele aber die Testpflicht.

Für Anke Staar von der Landeselternkonferenz hätten Luftfilteranlagen in den Klassenräumen mehr Sicherheit bieten können. „Schließlich wollen wir den Kindern so viel Normalität wie möglich bieten“, sagt sie. Sie findet, die Politik hätte sich mehr anstrengen müssen, den Schulraum sicherer zu machen. Spätestens im Winter würde das Lüften aufgrund der niedrigen Temperaturen sonst wieder zum Problem.

Lernen Natürlich geht es in der Schule zunächst um die Vermittlung von akademischem Wissen. Nicht jedes Kind lernt im gleichen Tempo, auch das sollten Eltern verstehen und in Zusammenarbeit mit Schule und Lehrern nutzen, um ihr Kind zu fördern. Für Anke Starr ist wichtig, dass Eltern und Kinder die Schule nicht nur als Ort der Bildung verstehen. „Bildung soll auch Spaß machen, Kinder treffen dort Freunde, es geht auch um die soziale Begegnung“, sagt sie.

Selbstständigkeit Gerade für Eltern, deren erstes Kind nun zur Schule geht, kann der erste Schultag auch ein wenig wehmütig sein. „Das Loslassen ist natürlich immer schwierig, sagt auch Staar. Eltern sollten sich bewusst machen, dass sie aber natürlich trotzdem zahlreiche Möglichkeiten zur Bildungspartizipation hätten und diese auch nutzen, sagt sie. „Bringen Sie sich ein, erkundigen Sie sich, zeigen Sie Interesse! So können Sie ihr Kind bestmöglich unterstützen“, sagt Staar, „Die Erziehungspartnerschaft zu seinem Kind gibt man schließlich nicht an der Schultür ab.“ Wenn das Kind also älter und selbstständiger wird, sollten Eltern sich verdeutlichen, dass sie deshalb nicht weniger gebraucht werden.

Disziplin Für Schulanfänger, aber auch für ihre Eltern beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sie lernen lesen und schreiben, aber auch, wie sie sich ihre Zeit und Aufgaben einteilen und Verantwortung übernehmen. Für Starr hat gerade das vergangene Schuljahr mit dem Distanzunterricht gezeigt, wie gut Schüler das in der Regel können. „Den Schülern gebührt wirklich Respekt. All die Maßnahmen von Homeschooling bis Maskenpflicht bedeuten eine außerordentliche Diszplinierung“, sagt sie. Doch die Schulen und die Lehrer seien gut auf das kommende Jahr vorbereitet, sagt sie.

Kommunikation „Elternabende sind nicht nur Kaffeekränzchen“, sagt Staar. Eltern sollten sie als Gelegenheit zur offenen und transparenten Kommunikation mit den Lehrern nutzen. Egal ob es um Notenvergabe, Schulausflüge oder Corona-Vorschriften geht, Offenheit kann oft Probleme verhindern noch bevor sie entstehen. „Sprechen Sie mit den Lehrern, sie können nur dann reagieren, wenn sie auch wissen was los ist“, sagt Staar. Und wenn alle gut informiert seien, dann fühle sich am Ende in der Regel auch keiner auf die Füße getreten. Die Teilhabe am Schulleben der Kinder sei ein wertvolles Instrument, das Eltern unbedingt nutzen sollten, so Staar.