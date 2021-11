Fragen und Antworten : Was Eltern über die Hand-Fuß-Mund-Krankheit wissen sollten

Düsseldorf Viele Kinder infizieren sich aktuell in der Region mit der Hand-Fuß-Mund-Krankheit. Sie ist eigentlich harmlos, aber sehr unangenehm. Wer ist besonders gefährdet, und wie kann man sich schützen? Unsere Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Infolge der Pandemie ist es ähnlich wie bei Atemwegserkrankungen – Husten, Schnupfen und Heiserkeit. Die Kinder hatten in der Corona-Zeit kaum bis gar keinen Kontakt zu anderen Kindern. Weil ihr Immunsystem lange nicht in Kontakt mit Krankheitserregern kam, fallen die Infektionswellen nun um so heftiger aus.

Nach drei bis zehn Tagen Inkuba­tionszeit beginnen Ausschlag und Fieber. Die Symptome dauern dann etwa eine Woche an, so langen dürfen die Kinder auch nicht in Kita oder Schule. In den meisten Fällen ist die Erkrankung harmlos. Immungeschwächte Personen oder Neu­geborene können aber unter einem heftigeren Verlauf leiden.