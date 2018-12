„Deutlich öfter von Linksextremen angegangen“: Was ein Polizist aus dem Ruhrgebiet über seinen Job verrät

Düsseldorf Dürfen Kinder das Blaulicht einschalten? Ist das Wort 'Bulle' eine Beleidigung? Behandelt Ihr Ausländer anders? Diese Fragen hat ein Polizist beim sozialen Netzwerk Reddit beantwortet. Wir haben die besten Antworten zusammengestellt.

Ein Polizist hat auf diese Fragen nun auf Reddit bei einer so genannten AMA-Session ("Ask me anything") geantwortet. Über sich schreibt User „Bob_The_Cop“, der anonym bleiben will: "Ich bin Polizist in einer Großstadt im Ruhrgebiet." Seine Identität hat der Moderator des Subreddits bestätigt.