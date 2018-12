Antwort: "Das hängt immer davon ab, aus was für einem Haus man kommt. Ich komme aus einem Haushalt der Mittelschicht, und der Beruf gewährt mir natürlich einiges an Einblicken in andere Schichten. Heißt: Ich bin oft in Häusern, in deren Hausflur Junkies liegen. Ich war allerdings auch schon in Häusern von Besitzern von Milliardenunternehmen. Solche Einblicke bekommt man normalerweise nicht. Generell erlebt man in diesem Beruf Menschen oft an ihren tiefsten Punkten im Leben. Frauen die von ihren Männern verprügelt werden, Kinder, die im See ertrunken sind, Eltern die ihre Kinder nicht auf die rechte Bahn kriegen. Vor allem wie viel Gewalt tagtäglich um uns herum passiert, kriegt man als "Normalo" nicht wirklich mit. Dass diverse demografische Gruppen gewaltbereiter sind, kommt mir nicht so vor. Es sind nur andere Delikte. Diebstähle und Einbrüche werden oft von "Zigeunern" begangen, Häusliche Gewalt sehr oft von Deutschen, gefährliche Körperverletzungen mit Messern im Club oft durch südländische Mitbürger usw."