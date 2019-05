v.l.: Kerstin Funck (38), Maria Czurda (70), Martina Beinhoff (53) St. Cornelius und Peter, Viersen-Dülken

Frauen werden in der Amtskirche ausgegrenzt, Verantwortung und Macht werden nicht geteilt. Außerdem sind wir wie viele Menschen entsetzt über die Missbrauchsfälle und den damit verbundenen Machtmissbrauch. In unserer Gemeinde streiken wir nicht, sondern wollen gemeinsam für Veränderung kämpfen. Deshalb wollen wir auf dem Wochenmarkt mit Menschen ins Gespräch kommen und dafür werben, dass sie unseren offenen Brief an Papst Franziskus unterschreiben. Außerdem veranstalten wir einen Filmabend über die Frau an der Seite Jesu und gestalten am 18. Mai den Sonntagsgottesdienst mit. Dabei ziehen wir Frauen verspätet in die Kirche ein – um zu zeigen, wie leer sie ohne uns ist.