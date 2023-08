Ungewohnte Entwicklung in NRW Warum in diesem Sommer nur wenige Wespen unterwegs sind

Bei Kaffee und Kuchen auf der Terrasse oder beim Grillen fehlt derzeit in der Regel ein Gast, den aber kaum jemand vermisst: die Wespe. Normalerweise sind die Tiere gerade im August besonders zahlreich unterwegs, so dass ein Essen im Freien schnell ungemütlich werden kann. In diesem Jahr aber lassen sich nur wenige Wespen blicken. „Viele junge Wespenköniginnen sind im regenreichen und eher kühlen und darum insektenarmen Mai verhungert, so konnten sie keine neuen Völker aufbauen“, erklärt Matthias Kistenich, Wespen- und Hornissenberater im Bienenzuchtverein Porz den Schwund. Auch an der Zahl seiner Beratungen lässt sich der Unterschied ablesen: Wurde Kistenich 2022 bis Mitte August noch 90 Mal um Hilfe gebeten, waren es in diesem Jahr bislang nur 40 Anfragen. „Dieses Wespen-Jahr ist also deutlich anders“, sagt der 59-Jährige.