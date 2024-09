Auch in NRW Warum haben alle Blitzer-Anhänger das Kennzeichen HWI?

Manch ein Bürger aus NRW dürfte auch bereits ein paar dieser sogenannten Enforcement Trailer am Straßenrand erblickt haben – neben den dreien in Düsseldorf gibt es insgesamt 50 in Nordrhein-Westfalen von dem Unternehmen. Die Kosten für eins dieser Fahrzeuge liegen, je nach Ausstattung, zwischen 150.000 und 190.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, so teilt ein Sprecher auf Anfrage mit.