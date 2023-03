8. März Weltfrauentag? – ist kein Frauenkampftag

Frauen sollten die Geduld verlieren. Von gleicher Bezahlung, gleicher Lastenverteilung in der Familie, gleichen Aufstiegschancen und gleicher Altersabsicherung sind sie in Deutschland noch immer weit entfernt, jede dritte Frau erlebt körperliche oder sexuelle Gewalt. Und weltweit nimmt die Unterdrückung und Misshandlung von Frauen in beschämender Offensichtlichkeit zu. So sehr, dass UN-Generalsekretär António Guterres mahnt, wenn wir so weitermachten, werde die Gleichstellung von Frauen und Männern erst in 300 Jahren erreicht. Ist es also an der Zeit, aus dem Weltfrauentag tatsächlich den Frauenkampftag zu machen, in Streik zu treten wie Frauen in Spanien oder radikaler für Feminismus zu protestieren? Weil niemand die Appelle mehr hören kann. Und eine feministischere Welt eine bessere wäre – für alle.