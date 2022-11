Wieder Chaos am Düsseldorfer Flughafen „Wir haben Ende November so lange Wartezeiten wie in den Sommerferien“

Die Probleme an den Sicherheitskontrollen am Düsseldorfer Flughafen setzen sich damit auch in der Kostenpflichtiger Inhalt Winterzeit fort – und das trotz deutlich gesunkener Fluggastzahlen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die die Interessen der Luftsicherheitskontrolleure vertritt, führt das auf Personalmangel beim zuständigen Sicherheitsdienstleister zurück. Erst vor wenigen Wochen bat die Securityfirma den Flughafen um Hilfe beim Personal. „Wir haben jetzt Ende November so lange Wartezeiten wie in den Sommerferien. Das ist völlig inakzeptabel“, sagt Verdiesekretär Özay Tarim. „Wenn die Sicherheitsfirma trotz zweifacher Abmahnung das Personalproblem selbst zum Winterflugplan, wo deutlich weniger Menschen fliegen, nicht in den Griff bekommt, kann man nur mit größter Sorge Richtung Osterferien blicken“, so Tarim. „Dann werden wir aber keine Ausreden mehr akzeptieren – weder vom Sicherheitsdienstleister noch von der Bundespolizei und dem Bundesinnenministerium“, so Tarim weiter.