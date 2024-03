Warntag in NRW So schützen Sie Haustiere vor Sirenen-Lärm

Düsseldorf · Wenn an Warntagen in NRW alle Sirenen gleichzeitig aufheulen, wird es auch für Tierohren laut. Halter können aber ein paar Dinge tun, damit ihr Schützling am Warntag die Nerven behält.

12.03.2024 , 10:09 Uhr

Eine Katze liegt auf dem Fußboden (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Am NRW-Warntag wird es laut: Etwa 5600 Sirenen sollen dann testweise aufheulen. Tiere können auf diesen Lärmpegel nervös und verängstigt reagieren, erläutert Daniela Schrudde von der Welttierschutzgesellschaft. Wer weiß, dass er ein ohnehin ängstliches und geräuschempfindliches Tier zu Hause hat, sollte für den Zeitraum zwischen 11 und 11.20 Uhr ein paar Vorkehrungen treffen. Darum heulen am 14. März die Sirenen in NRW Landesweiter Probealarm Darum heulen am 14. März die Sirenen in NRW Als Erstes können sich Halter bei der lokalen Stadt- oder Gemeindeverwaltung erkundigen, ob und in welcher Form der Warntag stattfindet. Befinden sich Warnsirenen in der Nähe, gelten folgende Tipps: Tipps für Hundehalter: Sie sollten die Gassirunde mit ihrem Vierbeiner in jedem Fall auf einen früheren oder späteren Zeitraum verschieben.

Sie sollten die Gassirunde mit ihrem Vierbeiner in jedem Fall auf einen früheren oder späteren Zeitraum verschieben. Tipps für Katzenhalter: Katzen, die am Vormittag gerne auf Erkundungstour gehen, bleiben in diesem Zeitraum besser im Haus.

Katzen, die am Vormittag gerne auf Erkundungstour gehen, bleiben in diesem Zeitraum besser im Haus. Tipps für Pferdehalter: Für den Zeitraum des Sirenengeheuls sind die Tiere im Stall besser als auf der Weide aufgehoben.

Für den Zeitraum des Sirenengeheuls sind die Tiere im Stall besser als auf der Weide aufgehoben. Tipps für Kleintier- und Vogelhalter: Besitzer können den Tieren die besondere Situation erleichtern, indem sie den Käfig oder das Gehege abdecken und es möglichst in ein ruhiges Zimmer und weit weg vom Fenster stellen. Grundsätzlich empfiehlt Schrudde, die Tiere während des Alarms nicht alleine zu lassen. Ein abgedunkeltes und möglich ruhiges Zimmer sorgt für Entspannung, ebenso können Musik oder Fernseher für eine gewohnte und beruhigende Geräuschkulisse sorgen.

(mba/dpa)