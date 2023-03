Warntag in NRW Handys schrillen und Sirenen heulen beim landesweiten Probealarm

Nach Angaben des Mobilfunkunternehmens Vodafone war der Test erfolgreich - neben NRW hatte auch Bayern einen Warntag. Nahezu alle im Vodafone-Netz aktiven Mobilfunkstationen, 5000 in NRW und 4200 in Bayern, hätten das Warnsignal an die Endgeräte ausgesendet. Damit habe die Testwarnung ein Gebiet erreicht, in dem mehr als 99 Prozent der Bevölkerung der beiden Bundesländer wohnen und arbeiten.