Test für den Katastrophenfall So lief der Probealarm in Nordrhein-Westfalen

Punkt 11 Uhr am Donnerstag schrillten die Handys, die Warn-Apps schickten Eilmeldungen heraus und laute Sirenen durchbrachen die Ruhe des spätsommerlichen Vormittags: Es scheint, als hätte der Warnsystem-Test von Bund, Ländern und Kommunen funktioniert, zumindest in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Im Stadtteil Bilk ertönten die Sirenen wenige Minuten, nachdem die Warnungen über das Handy eingegangen waren. Auch in Köln-Sülz heulten die Sirenen. Der regionale Radiosender 1Live unterbrach sein Musikprogramm kurzzeitig, und die Moderatorin demonstrierte das Schrillen ihres Mobiltelefons. Die angekündigte Entwarnung war gegen 11.45 Uhr zwar beispielsweise in der Nina-Warn-App zu sehen, wurde aber nicht überall als Eilmeldung auf dem Bildschirm angezeigt.