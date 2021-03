Die Sirenen heulen wieder : Das müssen Sie zum Warntag wissen

Am 11. März werden zum bundesweiten Warntag ab 11 Uhr in den Städten die Sirenen ertönen. Foto: RP/Birte Hauke

Düsseldorf Nach dem Startschuss im letzten Jahr heulen am 11. März 2021 die Sirenen erneut landesweit. In Nordrhein-Westfalen beginnt der Testlauf um 11 Uhr. Alle weitere Infos rund um den bundesweiten Warntag lesen Sie hier.

Warum gibt es den Warntag?

Für welchen Fall werden die Sirenen getestet?

Die Warnsysteme sind dazu da, die Bürger vor ernstzunehmende Katastrophen und Gefahrensituationen zu warnen, in denen Leib und Leben oder das Eigentum bedroht sind. Das können extreme Naturereignisse sein wie Überschwemmungen, Erdbeben, Unwetter, Hitzewellen. Aber auch durch Industrieunfälle verursachte Schadstoffaustritte, radioaktive Strahlung oder Bombenentschärfungen. Auch Großbrände, die drohen, sich auszubreiten, sind ein Grund für eine solche Gefahrenmeldung. Außerdem kommen die Sirenen zum Einsatz, wenn durch einen Zwischenfall oder Hackerangriff die grundlegenden Versorgungssysteme unterbrochen sind: Strom, Gas, Wasser, Internet oder Telefon. Und natürlich, wenn Deutschland militärisch durch ein anderes Land angegriffen wird – dazu zählen auch Cyberangriffe – ebenso bei Amokläufen oder terroristischen Attacken. Der Alarm schlägt auch an, wenn sich Krankheitserreger - wie das Coronavirus - flächendecken ausbreiten.

Über welche Kanäle werden die Warnsignale verbreitet?

In allen Städten kommen Lautsprecherwagen oder feste Sirenen zum Einsatz. Auch in Radio und Fernsehen werden entsprechende Warnhinweise gesendet. Im digitalen Zeitalter sind zudem einige weitere Wege hinzugekommen: Über die Sozialen Medien, die Warn-App „Nina" oder digitale Werbeflächen in Bahnhöfen wird die Gefahrenmeldung geschaltet. Informationen finden sich auch auf den Internetseiten der Städte. Die Bürger werden dabei nicht nur gewarnt, ihnen wird auch empfohlen, wie sie sich in der jeweiligen Situation verhalten sollen, um sich und ihre Umgebung zu schützen. Das hilft auch den zuständigen Behörden bei der Gefahrenabwehr.