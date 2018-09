Warntag 2018: So klang der Sirenen-Alarm in NRW

Video : So klang der Sirenen-Alarm in NRW

Düsseldorf Am Donnerstag fand zum ersten Mal in ganz NRW der Warntag statt. Um Punkt 10 Uhr tönten in zahlreichen Städten die Sirenen. Wir haben im Video gesammelt, wie sich das angehört hat.

Ziel der Aktion ist nach Angaben des NRW-Innenministeriums, das Thema „Warnung“ ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. Der Warntag solle Ratschläge bieten, damit sich Anwohner im Ernstfall richtig verhalten und sich sowie Mitbürgern helfen können.

Aber nicht nur Menschen haben den Alarm wahrgenommen - auch einige Tiere reagierten auf den teils schrillen Ton. Im Video sieht man, wie ein Hund zum Alarm heult.



Testlauf für den Ernstfall : In ganz NRW haben heute um 10 Uhr die Sirenen geheult

Jedoch nicht in allen Städten hat der Alarm funktioniert. Das lag teilweise an technischen Problemen - manche Städte haben einfach keine Sirenen mehr. Auf mit der Warn-App „Nina“ lief es nicht ganz rund.

(skr)