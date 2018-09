Warntag 2018 in NRW: Am 6. September heulen die Sirenen zum Probealarm

Nicht erschrecken : In ganz NRW heulen heute um 10 Uhr die Sirenen

Eine Sirene auf einem Dach in Wuppertal (Symbolbild). Foto: Foto: Stadt Wuppertal

Düsseldorf Am Donnerstag findet zum ersten Mal der sogenannte Warntag statt. Um 10 Uhr werden in ganz Nordrhein-Westfalen verschiedene Warnmittel geprobt. Die Bürger sollen so auf den Ernstfall vorbereitet werden.

Am Donnerstag, dem 6. September 2018, dem ersten Warntag in NRW, werden um 10 Uhr zeitgleich in allen Städten und Gemeinden alle Warnmittel getestet, darunter etwa Sirenen. Mit der Warn-App „Nina“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) wird im gesamten Bundesland eine Probewarnmeldung verschickt. Zudem werden Fahrzeuge in den Kommunen unterwegs sein, die per Lautsprecher Testwarnungen aussprechen.

Ziel der Aktion ist nach Angaben des NRW-Innenministeriums, das Thema „Warnung“ ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. Der Warntag solle Ratschläge bieten, damit sich Anwohner im Ernstfall richtig verhalten und sich sowie Mitbürgern helfen können.

Der Warntag soll in Zukunft jährlich am ersten Donnerstag im September stattfinden. Hintergrund der Aktion ist, dass es in den vergangenen Jahren zahlreiche Ereignisse wie Unwetter oder Großbrände gab. Dabei haben sich die Menschen laut NRW-Innenministerium „oftmals nicht ausreichend gewarnt und informiert gefühlt“. Vielen sei die Bedeutung der Warnsignale nicht bekannt gewesen.

Auf seiner Internetseite erklärt das NRW-Innenministerium die Bedeutung der unterschiedlichen Sirenen-Signale anhand von Audio-Beispielen und gibt Verhaltenstipps für den Ernstfall.

