Kommunale Kitas und soziale Einrichtungen Verdi sieht hohe Streikbereitschaft im öffentlichen Dienst

An den Warnstreiks in kommunalen Kitas und sozialen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen haben sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch etwa 10.000 Beschäftigte beteiligt. „Wir sind sehr zufrieden mit der Beteiligung“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Tjark Sauer der dpa. Bei den Warnstreiks sei es um eine bessere Bezahlung sowie Personalausstattung gegangen.