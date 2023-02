Vor allem Stadtverwaltungen betroffen Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in NRW auch am Donnerstag und Freitag

In Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstag die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst fortgesetzt worden. Das berichteten die regionalen Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Vormittag. Vor allem in kommunalen Verwaltungen werde die Arbeit niedergelegt. In Recklinghausen beteiligten sich insgesamt 570 Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Kreisverwaltung und der Sparkasse am Ausstand, wie Bernd Dreisbusch vom Verdi-Bezirk Mittleres Ruhrgebiet sagte. Bei den Stadtwerken Bochum seien ebenfalls zahlreiche Beschäftigte dem Streikaufruf gefolgt. Die Kundenberatung ist während des Warnstreiks telefonisch erreichbar, wie die Stadtwerke mitteilten.