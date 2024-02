NRW-Übersicht Zwei Tage wird im ÖPNV gestreikt – alle Infos aus Ihrer Stadt

Und täglich grüßt das Murmeltür – ok, so häufig ist es dann doch nicht. Nun ist es aber wieder soweit. Es wird gestreikt. Nach den Lokführern und beim Bodenpersonal an Flughäfen ist es nun der ÖPNV in NRW wieder betroffen. Bereits Mitte Februar wurde hier gestreikt. Verdi hat erneut zum Warnstreik aufgerufen. Unsere Region folgt diesem Aufruf. Daher wird am kommenden Donnerstag und Freitag ganztägig gestreikt.