Drei ergebnislose Verhandlungsrunden Ärztegewerkschaft ruft am Dienstag zu Warnstreik an NRW-Unikliniken auf

Die Ärztegewerkschaft geht von einer hohen Streikbeteiligung aus und hält deshalb Einschränkungen an den Unikliniken für wahrscheinlich. Zur zentralen Demonstration in Hannover würden voraussichtlich etwa 1500 der insgesamt 5000 Ärztinnen und Ärzten der sechs NRW-Uniklinken fahren, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Außerdem seien am Dienstag Kundgebungen an den Unikliniken in Aachen, Köln und Düsseldorf mit insgesamt mehreren Hundert Teilnehmern geplant.