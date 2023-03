Warnstreik in NRW Schleusen betroffen – Güterschiffe kommen nicht weiter

Dasselbe gelte für die Schleuse in Minden am Mittellandkanal und für die Schleusen Duisburg-Meiderich und Friedrichsfeld am Rhein-Herne-Kanal, sagten Gewerkschaftssprecher. Vor der Schleuse in Duisburg-Meiderich legten bereits mehrere Schiffe zu einer Zwangspause an. Die Zahl werde sich im Laufe des Tages noch vergrößern, sagte der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Dirk Walter.