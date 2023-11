Auswirkungen im Regionalverkehr Diese Bahnstrecken in NRW sind vom Streik betroffen

Durch den bundesweiten Warnstreik bei der Deutschen Bahn müssen viele Pendler und Reisende in Nordrhein-Westfalen an diesem Donnerstag umplanen. Neben dem Fernverkehr wird der Arbeitskampf gravierende Auswirkungen auch im Regionalverkehr und bei den S-Bahnen in Nordrhein-Westfalen haben. Laut Notfahrplan der Bahn fallen auf fast allen Linien im Land Züge aus - auf vielen Strecken soll überhaupt kein Zug mehr fahren. Teilweise will die Bahn Ersatzbusse einsetzen.