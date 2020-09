Streik bei Bus- und Bahn : Verdi nimmt Pendler in Geiselhaft

Meinung Düsseldorf Gemeinsam gegen Corona? Davon verabschiedet sich die Gewerkschaft. Mit ihrem Streik bei Bus und Bahn macht sie das Leben der Menschen im Corona-Alltag noch schwerer. Zugleich will sie das Rad der Tarifgeschichte zurückdrehen.

Pendler und Schüler erwartet am Dienstag ein chaotischer Tag. Verdi bestreikt in vielen Teilen von NRW Busse und Bahnen. Das Anliegen der Gewerkschaft ist klar: Sie fordert für die Verkehrsbetriebe einen einheitlichen Rahmentarif, der Überstunden-Vergütung oder Urlaubstage bundesweit einheitlich regeln soll. Tenor: Wieso soll ein Busfahrer in Düsseldorf anders behandelt werden als ein Busfahrer in Berlin?