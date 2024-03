Warnstreik an NRW-Unikliniken Ärzte-Demo vor Finanzministerium in Düsseldorf

Die Ärztinnen und Ärzte der Unikliniken Köln, Düsseldorf, Aachen, Bonn, Essen und Münster verlangen 12,5 Prozent mehr Gehalt sowie höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und an Feiertagen. An den sechs Standorten arbeiten laut MB zusammen rund 6000 Ärzte. Eine notärztliche Besetzung in den Kliniken etwa wie an den Wochenenden sei gesichert, sagte der Sprecher.